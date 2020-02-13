: Türk dünyasından nörologlar, MS kongresinde buluştu

13.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:28

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, halk arasında MS olarak bilinen ve merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere, çevresel boyutunu değerlendirmek üzere Antalya'da bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Turizm Belek Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl ikincisi düzenlenen, "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresi başladı.

Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında olduğu 250 bilim insanı, MS hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, bunun kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu değerlendiriyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, yaptığı konuşmada, yedi ülkeden bilim insanlarının kongreye ilgi gösterdiğini belirterek, Türk Cumhuriyetlerinden bilim insanlarıyla MS'i tartışacaklarını söyledi.

"MS'i tarif ederken genetik zeminde çevresel etmenin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Aynı genetiği paylaştığımızı düşündüğümüz soydaşlarımızdaki durumu bilmiyoruz. Bu soydaşlarımızda çevresel etmenin MS'i nasıl tetiklediğini bilmiyoruz. Bunları gözlemleyebilmek için toplantı düzenledik." diyen Demirkaya, MS'in tanısında zorlukların yaşanabildiğini aktardı.

Demirkaya, bundan sonra her yıl farklı bir ülkede kongreyi düzenleyeceklerini ifade ederek, hastalığın mevcut durumu, gelecekte nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurguladı.

MS hastalığında doğru ve zamanında tedavinin önemine işaret eden Demirkaya, "MS hastalığıyla ilgili soydaşlarımızla birlikte nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız." dedi.

Kongre, 16 Şubat'ta sona erecek

Kaynak: AA

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