Türk Dünyası Yazarlarından Vali Karadeniz'e Ziyaret

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Hem yaz hem kış hem doğa hem inanç turizmine hem de ekstrem sporlara fırsat veren bir iliz. Bu yıl da Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk. TÜRKSOY'un bu unvanı bize vermiş olmasının tüm turizm dallarında Kastamonu'nun gelişim ivmesini hızlandıracağını düşünmekteyim." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi için Kastamonu'ya gelen heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Karadeniz, Kastamonu'nun Anadolu'nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı döneminde yönetim merkezinde bulunması dolayısıyla kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun geçmiş yıllarda karayolu ulaşım ağının dışında kalması nedeniyle beklenen gelişmeyi gösteremediğini belirten Karadeniz, ancak bunun geleneksel yapılarının hayatta kalmasına da olanak sağladığını anlattı.

Kentin son yıllarda ulaşım sıkıntılarını çözdüğüne dikkati çeken Karadeniz, şöyle devam etti:

"Sinop'tan İstanbul Boğazı'na kadar olan kesim Kastamonu'dan yönetilmiş. Bugün o coğrafyada 7-8 il var. Kastamonu'nun bir ucu Karadeniz'e, diğer ucu ise Ilgaz'a yaslanmış durumda. Hem yaz hem kış hem doğa hem inanç turizmine hem de ekstrem sporlara fırsat veren bir iliz. Bu yıl da Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk. TÜRKSOY'un bu unvanı bize vermiş olmasının tüm turizm dallarında Kastamonu'nun gelişim ivmesini hızlandıracağını düşünmekteyim."

Karadeniz, Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinde güzel bir tesadüf de bulunduğuna işaret ederek, "Kastamonu, Türkiye'de evliyalar şehri olarak bilinir. Bunların başında Şeyh Şaban-ı Veli yer alır. Şeyh Şaban-ı Veli'nin en önemli özelliği, fikri temellerini Hoca Ahmet Yesevi'den almış olmasıdır. Biz de Türk Dünyası Kültür Başkentliğini Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrinin bulunduğu Türkistan'dan aldık." ifadesini kullandı.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da Kastamonu'nun huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, "TÜRKSOY'un bu yıl 25'inci yıl dönümüdür. 25 yılda Türk cumhuriyetlerinin ilişkileri ilerledi. Uçak hadisesinde büyük bir sınav verdik. Bu sınavı çok şükür, birlikte geçtik. Türk dünyasında gelinen aşama memnuniyet verici. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev de güzel ve kadim bir şehir olarak nitelendirdiği Kastamonu için yazdığı şiiri okudu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Vali Karadeniz'e 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu temasıyla hazırlanan TÜRKSOY Dergisi'ni hediye etti.

Karadeniz, daha sonra TÜRKSOY heyetine plaket takdim etti.