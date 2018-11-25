AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nabi Avcı, Eskişehir'in eğitim başkenti olmaya devam edeceğini belirterek, "Eskişehir bunu çoktan hak etmişti. Geçtiğimiz yıl içinde bir üniversitemizi daha Eskişehir'e kazandırarak, eğitim başkentliği sürecine ayrıca bir boyutu da eklemiştik." dedi.

Avcı, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, vakfın üyeleriyle bugüne kadar çok güzel işlere imza attığını dile getirerek, özellikle kültür başkentliği sürecinde Eskişehir'de gerek somut, gerek somut olmayan pek çok eserin ihyasına, inşasına vesile olunduğunu kaydetti.

Eskişehir'in kültür başkentliğinin yanı sıra eğitim başkenti olma yolundaki çalışmalara da değinen Avcı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Eskişehir'de Vilayet Meydanı'ndaki mitinginde bir müjde verdi. O da 2019 yılında Eskişehir'in Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan edileceğini ve eğitim başkentliği sürecini de tıpkı kültür başkentliği sürecinde olduğu gibi, o süreçte kazandığı tecrübeleri de işin içine katarak, bunun Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütüleceğini özellikle vurguladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ve sonrası, bu sadece 2019 eğitim başkentliğimizin başlangıç yılıdır. Bir yılda tamamlanıp bitecek ve sonra rafa kaldırılacak bir süreç değil."

Avcı, Eskişehir'in eğitim başkenti olmaya devam edeceğini anlatarak, "Eskişehir bunu çoktan hak etmişti. Geçtiğimiz yıl içinde bir üniversitemizi daha Eskişehir'e kazandırarak, eğitim başkentliği sürecine ayrıca bir boyutu da eklemiştik. Ben genel kurulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yönetim kurulu üyemiz Güngör Azim Tuna öncülüğünde Türk Dünyası Çocuk Vakfı da ayrıca kuruldu. Bu kardeş vakfa da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.