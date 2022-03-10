Türk dünyası büyüklerini içeren illüstrasyon sergisi sanatseverlerle buluştu

Oğuz Kağan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Türk dünyası büyüğünün anlatıldığı illüstrasyon sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Murat Kara tarafından tasvir edilen "Türk Dünyası Büyükleri Sergisi"nde Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet gibi büyük önderler, modern tıbba ilham olan İbn-i Sina, Osmanlı'yı eserleriyle ölümsüzleştiren Mimar Sinan, Yunus Emre ve Bektaşi gibi tasavvuf ehli isimler yer alıyor.

İlk etapta 9 Eylül 2022'ye kadar açık olacak serginin daha sonrasında ise müzede kalıcı olması amaçlanıyor.

Murat Kara, bağımsız yaşama güdüsüyle var oldukları coğrafyalarda egemen topluluklar haline gelen Türklerin insanlık tarihinde iz bırakan bilim insanları, mucitler, mutasavvıflar, çağının ötesinde düşüncelere sahip devlet adamları çıkardığını belirtti.

Batı medeniyetinde benzer şekilde önem arz eden insanlar hakkında sanat ve edebiyat alanlarında sayısız eser ortaya konulurken Türk medeniyetinin ortaya çıkardığı ve insanlığa mal olan bu karakterlerin hayat hikayeleri ve dünya görüşlerinin toplum tarafından yeterince bilinmediğini aktaran Kara, şunları belirtti:

"Bu düşünceyle, Türk dünyası topraklarında yetişmiş ve medeniyete farklı alanlarda katkı sağlayan isimleri tasvir ederek toplam 14 farklı karakter illüstrasyonundan oluşan bu sergiyi oluşturduk. Günümüzde görselliğin büyük önem arz ettiği dijital dünyada, toplumumuzda bu karakterler hakkında bilgi edinmek isteyen bireylerin hayal gücüne katkı sağlayacağına inandığımız illüstrasyonların ilerleyen süreçte çoğaltılmasını amaçlıyoruz."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.