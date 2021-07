Türk DJ, Yunanistan'da müzik listelerini alt üstü etti

Dj Coşkun Karaca, 'The Way' adlı şarkısı Yunanistan'da şu an Apple Müzik'te birinci sırada olan Türk DJ, Amerika'da 51'inci sıradan giriş yaptı. İşte detaylar...