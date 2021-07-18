Türk DJ, Yunanistan'da müzik listelerini alt üstü etti
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Türk DJ, Yunanistan'da müzik listelerini alt üstü etti

Türk DJ, Yunanistan'da müzik listelerini alt üstü etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dj Coşkun Karaca, 'The Way' adlı şarkısı Yunanistan'da şu an Apple Müzik'te birinci sırada olan Türk DJ, Amerika'da 51'inci sıradan giriş yaptı. İşte detaylar...

Coşkun Karaca, 'The Way' şarkısıyla toplamda 14 ülkede Apple müzik ve iTunes de listeye girdi. Parça, ayrıca Yunanistan'da şu an Apple Müzik'te birinci sırada olan Türk DJ, Amerika'da 51'inci sıradan giriş yaptı. Dünyaca ünlü isimlerle aynı listede yer alan Karaca, şu anda Türkiye en büyük kulüplerinden Club İnferno'da çalıyor.

Türk DJ, Yunanistan'da müzik listelerini alt üstü etti

Kaynak: Snob Magazin

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