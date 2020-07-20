Türk dizilerini Arapça'ya çeviren Ali Al Suleiman kimdir? Ülkemizde çekilen birçok dizi özellikle Arap ülkelerinde merakla izleniyor. TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi başta olmak üzere birçok dizinin tercümesinin arkasındaki isim ise Ali Al Suleiman.

Gazeteci ve yazar olarak, Lübnan'daki Türk Büyükelçiliği'nde tercümanlık yapan Ali Al Suleiman, TRT başta olmak üzere, birçok kanalın Türkçe'den, Arapça'ya çevirilerini yapıyor.

ARAP ve TÜRK EDEBİYATI MEZUNU

Ali Al Suleiman, 1 Ocak 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Suriyeli olan Suleiman, ilk ve ortaokul eğitimini 2003 ile 2013 yılları arasında Şam'da tamamlayarak, Genel Eğitim Sertifikası aldıktan sonra 2013 ile 2017 yılları arasında Şam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra, 2017 ile 2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

AYNI ZAMANDA GAZETECİ VE YAZAR

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi dahil olmak üzere, birçok diziyi Arapça'ya çevirmiş bir çevirmen olan Ali Al Suleiman, aynı zamanda gazeteci ve yazar.

Gazeteci ve yazar olarak, Lübnan'daki Türk Büyükelçiliği'nde tercümanlık yapan Suleiman, Katar Hayır Kurumu gibi sivil toplum kuruluşları için sosyal faaliyetlerde bulunuyor.

TRT başta olmak üzere, birçok kanalın Türkçe'den, Arapça'ya çevirilerini yapan Suleiman'ın, ''Türkiye ve Suudi Arabistan Arasındaki Bölgesel Liderlik Savaşı'' ve ''Kur'an ve Hadislerden İslami Çalışmalar'' adında iki kitabı bulunmaktadır.