Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi
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Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi

Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Diyanet Vakfı Tomarza Şubesi tarafından organize edilen kampanya ile Tomarza İlçe Müftülüğünde görevli personellerin maddi ve manevi destekleri ile ihtiyaç sahibi 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi yardımında bulunuldu.

Türk Diyanet Vakfı Tomarza Şubesi tarafından organize edilen kampanya ile Tomarza İlçe Müftülüğünde görevli personellerin maddi ve manevi destekleri ile ihtiyaç sahibi 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi yardımında bulunuldu.

Türk Diyanet Vakfı Tomarza Şube Başkanı ve aynı zamanda Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere ile yapılan görüşmelerde şu açıklamalarda bulundu;

"Türk Diyanet Vakfı Tomarza Şubesi olarak Tomarza İlçe Müftülüğümüzde görevli personellerimizin her biri ayrı ayrı iaşe paketi yaptırdı. Toplamda 100 adet iaşe paketi yaptırarak gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçemize bağlı başta; fakir, engelli, yalnız yaşayan yaşlı amcalarımıza - teyzelerimize "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışı ile tespit edilen 100 ailemize iaşe paketlerini teslim ettik. Bu vesile ile kampanyamıza destek veren her bir personelime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aynı zamanda iaşe paketlerimizi kezdi yerel esnaflarımızdan yaptırarak aynı zamanda esnaf kardeşlerimize de bir nebze olsa yardımcı olduk. Allah kabul etsin." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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