Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!
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Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanı bugün Türk Dil Bayramı adıyla kutlanmaktadır. Türk Dil Bayramı'nın 743. yılı bütün milletimize kutlu olsun! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!

Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!
13.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:05

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki "Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler." fermanının yıl dönümler Türk Dil bayramı olarak kutlanmaktadır. Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!

TÜRK DİL BAYRAMI NE ZAMAN?

Binlerce yıllık tarihi ile Türk dili, millî kültürümüzün ortak ifade aracıdır, kutsal bir mirastır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki "Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler." fermanı, Türkçenin devlet dili olması, gelişmesi ve gelecek nesillere nakledilebilmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. 743 yıl önce yaşanan bu tarihî hadise Türk Dil Bayramı adıyla kutlanmaktadır. Türk Dil Bayramı'nın 743. yılı bütün milletimize kutlu olsun.

EN GÜZEL DİL BAYRAMI MESAJLARI

Mustafa Kemal Atatürk: Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Mustafa Kemal Atatürk: Milli his ile dil çok kuvvetlidir… Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk: Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır.

Mustafa Kemal Atatürk: Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.

Mustafa Kemal Atatürk: Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.

Mustafa Kemal Atatürk: Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. "Türk milletindenim." diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk: Gaye, bugünkü ve yarınki Türk'ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe'dir.

Oktay Sinanoğlu: Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar götürebilecek tek dil vardır: Türkçe! Dilinize sahip çıkın.

Ziya Gökalp: Türklüğün vicdanı bir, Dini bir, vatanı bir, Fakat hepsi ayrılır, Olmazsa lisanı bir.

Ziya Gökalp: Tûran'ın bir ili var Ve yalnız bir dili var. Başka dil var diyenin, Başka bir emeli var.

Yahya Kemal: Türkçenin çekilmediği yerler vatandır ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir.

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Türkçe, Eski Türkçe yazılmış ve Türki dillerin bilinen ilk yazılı kaynağı olan Orhun Yazıtları ele alındığında yaklaşık 1.300 yıllık bir tarihe sahiptir. Eski Türkçe'nin de üyesi olduğu Doğu grubu ile Ogur grubuna ait tüm Türki dillerin ortak atası olan varsayımsal bir Ön Türkçenin var olduğu da düşünülmektedir.

Türkiye Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Salarca ve Azerice Türkçesinin, Ana Oğuzca denilen bir dilden evrilerek oluştuğu varsayılır. Bu ön dilin Türkiye Türkçesini oluşturacak batı kolu, 11. ve 15. yüzyıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu Beylikleri etrafında gelişerek Eski Anadolu Türkçesine evrilmiştir. Bu dil dönemi ise yerini, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam edecek Klasik Osmanlıcaya bırakır. Yeni Osmanlıca, 19. ve 20. yüzyıllar arasında gelişir. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan reformlar sonucunda ise 20. yüzyıl itibari ile dilde çeşitli değişiklikler yaşanmıştır.

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