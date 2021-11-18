Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü - Haberler
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Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Defineciler arasında dilden dile dolaşan "Defineyi koruyan yılan" efsanesi gerçek oldu. Bir Türk defineci tarafından yapılan kazıda, duvar arasında taş kesilmiş yılan bulundu. Bu tılsımlı yılanların, yüzyıllık defineleri koruduğuna inanılıyor.

Türkiye'de define bulma umudu taşıyan binlerce kişi, çeşitli yerlerde kazı yapıyor. Ancak karşılarına her zaman define çıkmıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, definecinin taş kesmiş yılanı bulduğu anlar yer aldı.

HAKKINDAKİ HİKAYE ÜRKÜTÜCÜ

Bu yılanlar hakkındaki hikaye de bir o kadar ürkütücü. Buna göre defineciler arasında yayılan hikayeye göre, yılanlar yüzyıllardır gömülü duran defineleri saklamakla görevlendiriliyor ve oradan hiç ayrılmıyor.

YAKINLARINDA DEFİNE VAR İDDİASI

Taş kesilmiş yılanın bulunduğu yerde aynı zamanda define olduğunu da savunanlar var. Bu iddiaya göre yılan, korumakla görevlendirildiği defineyi beklerken üzerine yığılan betonla taşa dönüştü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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