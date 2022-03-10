Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor

Türkiye'ye gelen turistlerin en beğendiği Türk yiyecek ve içecekleri arasında çay yer alıyor. Amerika ve Avrupa'da genellikle tek çaydanlıkla demlenen çaylar, Türkiye'de yapılan çaylara göre daha farklı oluyor. Bu nedenle de turistler Türkiye'de içtikleri çaylardan daha farklı tatlar alıyor.

TÜRK DEMLEME YÖNTEMİNİ ELE ALDILAR

Avrupa'da yemek, seyahat ve alışveriş yazıları hazırlayan bir sitede ise Türk çayı demleme yöntemi ve Türk çaydanlık tipleri hakkında bir yazı kaleme alındı. Söz konusu yazıda, altlı ve üstlü iki çaydanlığın çayın lezzetindeki etkisine değinilerek, Avrupalılara da bu şekilde çay demlemeleri tavsiye edildi.

KÜLTÜREL GEÇMİŞİNE DE YER VERİLDİ

Site aynı zamanda Türkiye'deki çay tüketimine de vurgu yaparak, geçmiş Türk devletlerinde çay servisinin önemine ve ne anlama geldiğine ilişkin detaylara yer verildi.

"YAPRAKLAR KADEMELİ OLARAK ISINIYOR"

Sitede Türk çay demleme tekniği hakkında şu ifadelere yer verildi: "Sade bir su ısıtıcısı, çay yapraklarını doğrudan yakarken, altlı üstlü demleme tekniğinde ısı yavaş yavaş yukarı çıkarak, alevlerin doğrudan yapraklarla buluşmasını engeller ve bu sayede çayın lezzeti ortaya çıkar."