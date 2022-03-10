Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
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Türkiye'de evlerde sıklıkla uygulanan çay demleme yöntemi, çeşitli ülkelerde merak edilmeye başlandı. Türk çaydanlıklarıyla ilgili yazı hazırlayan bir sitede "İki çaydanlıkla demlemek, tek çaydanlıkla demlemekten kat kat daha iyi. Türkler bu yöntemle çayı çok iyi dinliyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'ye gelen turistlerin en beğendiği Türk yiyecek ve içecekleri arasında çay yer alıyor. Amerika ve Avrupa'da genellikle tek çaydanlıkla demlenen çaylar, Türkiye'de yapılan çaylara göre daha farklı oluyor. Bu nedenle de turistler Türkiye'de içtikleri çaylardan daha farklı tatlar alıyor.
Avrupa'da yemek, seyahat ve alışveriş yazıları hazırlayan bir sitede ise Türk çayı demleme yöntemi ve Türk çaydanlık tipleri hakkında bir yazı kaleme alındı. Söz konusu yazıda, altlı ve üstlü iki çaydanlığın çayın lezzetindeki etkisine değinilerek, Avrupalılara da bu şekilde çay demlemeleri tavsiye edildi.
Site aynı zamanda Türkiye'deki çay tüketimine de vurgu yaparak, geçmiş Türk devletlerinde çay servisinin önemine ve ne anlama geldiğine ilişkin detaylara yer verildi.
Sitede Türk çay demleme tekniği hakkında şu ifadelere yer verildi: "Sade bir su ısıtıcısı, çay yapraklarını doğrudan yakarken, altlı üstlü demleme tekniğinde ısı yavaş yavaş yukarı çıkarak, alevlerin doğrudan yapraklarla buluşmasını engeller ve bu sayede çayın lezzeti ortaya çıkar."