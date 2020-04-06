Türk Böbrek Vakfından, evde egzersiz önerisi
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Türk Böbrek Vakfından, evde egzersiz önerisi

Türk Böbrek Vakfı, koronavirüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan süreçte yapılan fiziksel hareketlerin beden sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, evde günlük dozunda yapılan egzersizin her bedene iyi geleceğini açıkladı.

06.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:16
Türk Böbrek Vakfından, evde egzersiz önerisi

Türk Böbrek Vakfı, koronavirüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan süreçte yapılan fiziksel hareketlerin beden sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, evde günlük dozunda yapılan egzersizin her bedene iyi geleceğini açıkladı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara toplum olarak uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Bunun yanında hareketsizliğin genç veya yaşlı tüm bedenlere olan zararı gün sonunda sağlığımızı olumsuz etkilememeli diyoruz. Bu sebeple, vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile harekete geçiyoruz ve 'Evde hareket her bedene iyi gelecek' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hareket etmenin yanı sıra sağlıklı beslemenin bugünlerde daha da önemli olduğunu kaydeden Erk, sebze, meyve tüketiminin her öğün sağlanması, besin değeri yüksek bir protein kaynağı olan kuru baklagillerin ise her gün tüketilebileceğini ifade etti.

Vakfın gönüllü üyesi Spor Eğitmeni Semra Demirer, "Bu hareket için hedefimiz günlük, düzenli ve aktif olmaktır. 5 ila 18 yaş arası günde ortalama 60 dakika, diğer yaş gruplarının ise haftada en az 150 dakika egzersiz yapması sağlıklı olacaktır. Yoğunluk seviyesinin ise kişinin kendi kondisyonuna göre belirlenmesi yerinde olur." açıklamasını yaptı.

Esas hedefin evde geçirilen süreyi aktif hali getirmek olduğunun altını çizen Demirer, "Özellikle virüsün başlıca hedef aldığı akciğer için kapasite geliştirilmesinde solunum egzersizleri fayda sağlayacaktır. Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunum fonksiyonlarımıza katkıda bulunabiliriz. Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizleridir. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer önemli noktanın ise kuvvetlendirme egzersizleri olduğunu kaydeden Demirer, Dünya Sağlık Örgütünün yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizlerini önerdiğini hatırlattı. Mekik, şınav, denge egzersizleri, tek ayak üzerinde durma gibi hareketlerin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Demirer, her yaş grubuna ise esneme egzersizleri yapma önerisinde bulundu.

Evde yapılacak pratik egzersizler

Türk Böbrek Vakfı gönüllüsü Hasan Yalnızoğlu ise ısınma ve pet şişe ağırlıklarıyla yapılacak egzersizlere dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Eklem yerlerinin yarım dairesel hareketlerle ısınması mümkün olacaktır. İp atlamak veya atlıyor gibi kısa sıçrama hareketleri, 1, 2, 5 veya 5 kiloluk pet şişeler yardımıyla belirli hareketler yapılabilir. Ağırlık ise kişinin kendi kondisyonuna göre belirleyeceği durumdur. Ağırlıklar avuç içindeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizler ile çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için pet şişeyle evde yapılabilecek pratik egzersizlerdir."

Kaynak: AA

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