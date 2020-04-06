Türk Böbrek Vakfı'ndan çağrı: Evde hareket ger bedene iyi gelir
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Timur Erk, Magazin

Türk Böbrek Vakfı'ndan çağrı: Evde hareket ger bedene iyi gelir

Son aylarda tüm dünya gibi ülkemizde alışılagelmişin dışında zor zamanlardan geçiyor. İnsanın tabiatında var olan, içinde bulunduğu zamana, mekana ve şarta göre yaşaması kuralına en çok ihtiyaç duyulan günlerdeyiz. Hareketsiz yaşamın bir süre sonra özellikle ileri yaşta kas kaybına sebep olması veya günlük dozunda yapılan egzersizin mutlulukla olan ilişkisi, araştırmalara da konu olmuş ve kanıtlanmıştır.

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Türk Böbrek Vakfı'ndan çağrı: Evde hareket ger bedene iyi gelir

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; "Ülke içinde alınan kurallara toplum olarak uymamız hayati önem taşıyor. Bunun yanında hareketsizliğin genç veya yaşlı tüm bedenlere olan zararı gün sonunda sağlığımızı olumsuz etkilememeli diyoruz. Bu sebeple, vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile harekete geçiyoruz ve biliyoruz ki; "Evde hareket her bedene iyi gelecek!" Hareketin yanında, her şartta altını çizdiğimiz sağlıklı beslenme bugünlerde her zaman olduğundan daha büyük önem arz ediyor. Günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı olan kuru baklagiller ise her gün tüketilebilir.

Bu dönemde sınırlı tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler ise; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuz içeren besinlerdir. Yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı tohumlar gibi yiyeceklerle sağlanması da doğru tercih olacaktır.

Türk Böbrek Vakfı'nın "Evde hareket her bedene iyi gelecek!"çağrısı için vakfın gönüllü üyesi Spor Eğitmeni Semra Demirer; "Bu hareket için hedefimiz günlük, düzenli ve aktif olmaktır. 5 – 18 yaş arası günde ortalama 60 dakika, diğer yaş gruplarının ise haftada en az 150 dakika egzersiz yapması sağlıklı olacaktır. Yoğunluk seviyesinin ise kişinin kendi kondisyonuna göre belirlenmesi yerinde olur" diyor.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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