Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti

Türk bilim insanları, tüm dünyanın çare aradığı koronavirüs salgınına karşı bir ışık yaktı. Keçi sütünün içindeki bir maddenin virüsten korunmada etkili olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Tuğba Akbay, "Hastalanmadan önce böyle bir koruyucu protein elimizde varsa bunu bir şekil değerlendirmemiz gerekir" diye konuştu.

NTV Muhabiri Melike Şahin'in haberine göre, Türk bilim insanları keçi sütünün içinde koronavirüse karşı etkili bir protein buldu. Prof Dr. Tuğba Akbay "Biz keçi sütü kaynaklı olan beta laktoglubin belli enzimlerle muamele ettikten sonra biyoaktif peptit dediğimiz parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine bilgisayar aracılı programlarla virüsün bağlantı noktalarını, virüsün üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini tespit ettik" dedi.

"VİRÜS TEK BAŞINA İŞE YARAMAZ"

Prof Dr. Tuğba Akbay "Virüs tek başına dolaşırken hiçbir işe yaramaz. Hücrelerin üzerinde hareket ederken, kendine yaşayacak bir ortam bulur ve içeri girer. Bizim elde ettiğimiz biyoaktif peptitler virüsü nötralize ederken bu arada da hücrelerin üzerinde özellikle akciğer hücreleri üzerinde böyle duran reseptörlerin üzerine gidip bağlanıyor. Virüsün gelip buraya oturmasını da engelliyorsun. Çünkü orada başka bir şey oturuyor" diye konuştu.

FİKİRLERİ BİLE HEYECAN VERİCİ

Akbay, "Biyoaktif peptitlerin amacı ilaç haline dönüştürmek, koruyucu etken madde olarak kullanımını artırmak hastalanmadan önce de böyle bir koruyucu protein elimizde varsa bunu bir şekil değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Belki bir nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılıp kullanabilecek ya da maskenin arasında tutunabilecek materyal olarak çeşitli fikirlerimiz var açıkçası" dedi.

Çalışmanın Avrupa Farmakoloji Dergisi'nde yayınlandığını belirten Prof. Dr. Akbay, "Ancak yanlış anlaşılmalara karşı uyarmakta yarar var. Keçi sütündeki bu biyoaktif peptitler öyle alayım içeyim bir bardak sütle koronadan korunayım gibi bir mantık değil. Biz biyoaktif peptitlerimizi süt kullanarak elde ediyoruz. Çalışma Sağlık Bakanlığı'na sunacak" ifadelerini kullandı.