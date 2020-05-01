Türk Bilim İnsanları Aşı Çalışmaları için 3 Yeni Hücre Geliştirdi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan Teknoparkta faaliyet gösteren Flora Bio adlı firma tarafından 3 yeni hücre besiyeri geliştirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan Teknoparkta faaliyet gösteren Flora Bio adlı firma tarafından 3 yeni hücre besiyeri geliştirildi. 4 yıl önce Cem Erdem ve Dr. Aziz Çaylı tarafından kurulan şirket, İYTE Teknopark bünyesinde biyoteknolojik ilaçlar üzerine çalışmalar yürütüyor. Cem Erdem ve Dr. Aziz Çaylı tarafından önceki yıllarda geliştirilen "Lale" isimli hücre besiyeri, 200 ülkede aşı çalışmalarında kullanılıyor.

Hücre besiyeri, çalışmalarda kullanılan hücrelerin beslenmesi için gerekli besin ortamı. Bu sayede araştırmada kullanılan hücreler aktif bir şekilde kalabiliyor. "Lale" isimli hücre besiyeri ile 200 ülkede aşı çalışmalarına katkı sağlayan Cem Erdem ve Dr. Aziz Çaylı tarafından 3 yeni hücre besiyeri daha geliştirildi.

Geliştirilen 3 Yeni Hücre Besiyerinin Aşı Çalışmalarında Kullanılması Hedefleniyor

TÜBİTAK desteği ile çalışmalarını sürdüren Erdem ve Çaylı viral aşılar ve kanser ilaçlarının çalışmalarında kullanılmak üzere "Leylak" "Orkide" ve "Yonca" isimli 3 yeni biyoteknolojik hücre daha geliştirdi. Geliştirilen bu hücrelerin de tıpkı "Lale" hücre besiyeri gibi bilimsel çalışmalarda kullanılması için yabancı firmalarla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Flora Bio Yönetim Kurulu Başkanı Cem Erdem, Dr. Aziz Çaylı ile hedeflerinin Türkiye'deki biyoteknolojik yatırımlarının eksikliklerini gidermek olduğunu ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

Erdem, Dr. Aziz Çaylı' nın önceki yıllarda Almanya'da CellCa isimli bir biyoteknolojik firması kurduğunu, hisselerini devrettikten sonra Türkiye'ye döndüğünü ve sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübeleri İYTE Teknopark içerisinde kurdukları laboratuvarda kullandığını belirtti.