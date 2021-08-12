Türk bilim insanının başarısı
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Türk bilim insanının başarısı

Türk bilim insanının başarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk bilim insanının başarısı, dünyanın en önemli beyin cerrahisi dergisinin kapağına taşındı.

Türk bilim insanının başarısı, dünyanın en önemli beyin cerrahisi dergisinin kapağına taşındı.

Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı beyin ameliyatları serisi ve sonuçları, beyin cerrahisi alanının dünyadaki en prestijli yayını 'Journal of Neursosurgery' dergisinin Ağustos 2021 sayısında kapak konusu olarak yer aldı.

Derginin kapağından duyurulan 'Talamik Lezyonların Mikronörocerrahi ile Çıkarılması' başlıklı makalede Prof. Dr. Türe'nin, beynin ulaşılması en zor bölgelerinden biri olan 'Talamus' ameliyatları için geliştirdiği özel teknikleri kullanarak, ekibiyle birlikte yaptığı ameliyatların sonuçlarına yer verildi. En son geliştirilen teknolojik olanakların ve Prof. Dr. Türe'nin bizzat geliştirdiği ameliyat tekniklerinin başarısı, tüm dünyada geniş yankı buldu.

Prof. Dr. Türe'nin beyin cerrahisi alanında rehber niteliği taşıyan bu çalışması, bilimsel anlamda gelinen son noktayı göstermesi ve hastalara umut olması açılarından da büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin beyin cerrahisi alanına yeni teknikler kazandıran ve yüksek başarı oranı elde ettikleri vakalardan oluşan bu çalışma, şu ana dek bu konuda, tüm dünyada yayınlanan en geniş kapsamlı yayın olması nedeniyle Türkiye'de beyin cerrahisinin geldiği uluslararası yüksek düzeyi göstermesi açısından da büyük gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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