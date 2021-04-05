Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi yakalandı
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Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.Ş'nin buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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