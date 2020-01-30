Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
Haberler » Gündem » Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir? - Haberler

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Türk bayrağını yırttı. Yunan vekilin haddini aşan hareketi sonrası Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir konusu araştırıldı.

30.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:30
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?

Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Küstah vekilin haddini aşan hareketi ülkemizde büyük tepkiye yol açarken Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir sorusu sıkça soruldu.

IOANNİS LAGOS KİMDİR?

Ioannis Lagos Doğum Tarihi: 7 Eylül 1972

Ioannis Lagos Kaç Yaşında: 47yaşında

Ioannis LagosNereli: Perama, Yunanistan

Ioannis Lagos Eş: Nikoleta Beneki

Ioannis Lagos Görev: Avrupa Parlamentosu

Ioannis Lagos şu anda Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak görev yapan bir Yunan siyasetçidir. Daha önce 2012-2019 yılları arasında Golden Down için Yunan Parlamentosu üyesi olarak görev yapmış ve yemin ettikten birkaç gün sonra bağımsız olarak oturacağını duyurmadan önce Avrupa Parlamentosu'na parti bileti ile seçilmiştir. MEP 2 Temmuz 2019'da O ve diğer eski Golden Dawn Milletvekilleri ve üyeleri 9 Kasım 2019'da bir yeni partiyi kurdular.


Haber Videosu

: Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler