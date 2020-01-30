30.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:30

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Küstah vekilin haddini aşan hareketi ülkemizde büyük tepkiye yol açarken Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir sorusu sıkça soruldu.

IOANNİS LAGOS KİMDİR?

Ioannis Lagos Doğum Tarihi: 7 Eylül 1972

Ioannis Lagos Kaç Yaşında: 47yaşında

Ioannis LagosNereli: Perama, Yunanistan

Ioannis Lagos Eş: Nikoleta Beneki

Ioannis Lagos Görev: Avrupa Parlamentosu

Ioannis Lagos şu anda Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak görev yapan bir Yunan siyasetçidir. Daha önce 2012-2019 yılları arasında Golden Down için Yunan Parlamentosu üyesi olarak görev yapmış ve yemin ettikten birkaç gün sonra bağımsız olarak oturacağını duyurmadan önce Avrupa Parlamentosu'na parti bileti ile seçilmiştir. MEP 2 Temmuz 2019'da O ve diğer eski Golden Dawn Milletvekilleri ve üyeleri 9 Kasım 2019'da bir yeni partiyi kurdular.

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