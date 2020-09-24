Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
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Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı

24.09.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:58
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, şehitler için hakim bir tepede bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, şehitler için hakim bir tepede bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kişi, polis ekiplerinin   havaya ateş açması sonucu öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. 

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, şehitler için hakim bir tepeye kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri, şüpheliyi bulunduğu yerden indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şüpheliyi polis kontrolünde bulunduğu yerden indirdi. Bu sırada olayı duyarak toplanan kalabalık, şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Zırhlı araca bindirilen şüpheli, emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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