Türk askerini istemeyen Taliban, Kabil Havalimanı için Türkiye'den teknik destek talebinde bulundu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek istedi. İki Türk yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre; nihai karar yabancı birliklerin Afganistan'dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'tan sonra verilecek. Taliban son yaptığı açıklamada Türk askerinin varlığına karşı çıkarak, "Türk askerinin Kabil Havalimanı'ndaki varlığına ihtiyaç yok. Havalimanını kendimiz koruyacağız" demişti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planına ilişkin tartışmalar devam ederken Taliban, Ankara'dan yardım istedi.

TEHLİKELİ GÖREVLE İLGİLİ ÇEKİNCELER VAR

Bu konuyla ilgili Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Afganistan'daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek talebinde bulunduğunu söyledi. Ancak örgüt daha önce de açıkladığı gibi Türk askerlerinin de 31 Ağustos'ta ülkeden ayrılmasında ısrarcı oldu.

Türk yetkililerden biri, Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban'ın bu isteğinin Türkiye'yi tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını belirtti.

"TÜRK ASKERLERİ OLMADAN RİSKLİ BİR İŞ"

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, "Türk askerleri olmadan havalimanındaki çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş" dedi. Taliban ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

ÇEKİLME TAMAMLANINCA KARAR VERİLECEK

Bir başka yetkili ise planların şu anda net olmadığını ve nihai kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.