Türk Askerinden Kosova'daki Lubijda Köyüne Anasınıfı Desteği

Kosova'da KFOR Barış Gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Prizren Belediyesine bağlı Lubijda köyünde ki 'Ekrem Reca' ilköğretim okulunun anasınıfının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Kosova'da barış ve istikrarın sağlanması yönünde sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk askeri, sağlıktan eğitime, gıdadan soba dağıtımına kadar her alanda Kosova halkının yanında olarak projelerine aralık vermeksizin devam ediyor.

Çok sayıda üst düzey davetlinin katıldığı açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Türk askerinin Kosova'da eğitime yönelik gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da, Türk askerinin Kosova halkına yönelik yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Açılış törenine katılan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da, desteklerinden dolayı Türk askerine teşekkür etti. Haskuka konuşmasında, "Prizren Belediyesi için eğitim önceliklerimiz arasındadır ve komutanımızın dediği gibi çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu kapsamda bizim önceliklerimizden biri olan eğitimimize destek veren Türk askerine teşekkür etmek istiyorum. Çocukların entellektüel gelişimi açısından anasınıfı çocuklarına yapılan yardım çok önemlidir. Bir kez daha Türk askerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Cem Sinan Barım, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Türk askeri tarafından onarılan anasınıfın açılış kurdelesini kestiler.

Davetliler daha sonra açılışı yapılan anasınıfı gezdiler. Proje kapsamında anasınıfa; iç cephe ve tavan boyası, 30 adet ahşap desenli sandalye, iki adet beş parçalı renkli masa takımı, bir adet beyaz yazı tahtası, bir adet öğretmen masa ve sandalyesi, iki adet öğretmen için dolap, bir adet projeksiyon cihazı ve perdesi, 10 metre kare zebra perde, 60 metrekare halıfleks, iki adet 16 gözlü ahşap ayakkabılık, sekiz adet dört gözlü kapaklı dolap, bir adet hareketli yazı tahtası, bir adet dizüstü bilgisayar, çeşitli eğitim, spor ve okul malzemeleri alım faaliyeti gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

Konuşmalar

Açılış

Detay - Lubijda