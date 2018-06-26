Türk Asıllı İsveçli Oyuncu Jimmy Durmaz'a Ölüm Tehditlerine Suç Duyurusu
İsveç Futbol Federasyonu, Almanya maçındaki faulü sebebiyle Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'ın sosyal medya hesabına ölüm tehditleri yazan kişiler için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İsveç Futbol Federasyonu, Almanya maçındaki faulü sebebiyle Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'ın sosyal medya hesabına ölüm tehditleri yazan kişiler için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Author: euronews-tr
Tags: İsveç Futbol FIFA Dünya Kupası FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Posted: 26 juni 2018
Kaynak: Euronews.com