Türk-Amerikan ortak yapımı "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi
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Türk-Amerikan ortak yapımı "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek X- The End Time adlı film için bir araya geldi. Filmin fragman çekimleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de sponsor desteği ile Seferihisar Teos Antik Kenti'nde gerçekleşti. Özel izinle tarihi dokunun korunmasına özen gösterilerek yapılan çekimlerde Amerikalı ve Türk çok sayıda ünlü oyuncu yer aldı. Fragmanı 3 günde 2.5 milyondan fazla insan izledi.

Türkiye'de ilk defa yapım kadrosu Türk ekip ve Hollywood yıldızları ile oluşturulan X - The End Time adlı filmin fragmanı yayınlandı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Türk asıllı Sean GK yaparken; filmin kadrosunda yer alan Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor çekimler için Türkiye'ye geldi. Tom Tidiman, Franky Lankester, Alix Kermes Tiffany Rose, Wilma Elles de dâhil olmak üzere birçok yıldız oyuncu da projeye katıldı.

Türk-Amerikan ortak yapımı 'X The End Time' filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi

FRAGMAN BEĞENİ TOPLADI

Filmin fragmanı ise NewwayFilm Yapım etiketiyle çevrimiçi platformlarda yayına girdi. İlk üç günde Amerika'da 2.5 milyon izlenmeye ulaşan fragman, listelere başarılı bir giriş yaptı.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Çekimleri önümüzdeki günlerde Türk-Amerikan ortak ekip tarafından gerçekleştirilerek filmin 2023 Oscar Ödül törenine Türkiye adına gönderilmesi sinema kulislerinde konuşuluyor.

Türk-Amerikan ortak yapımı 'X The End Time' filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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