Türk akrobasi pilotunun ünü sınırları aştı Uluslararası alanda ünlü bir şampuan markasının geçen yıl milli akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'le çektiği reklam filmi, dünyanın farklı yerlerinde gösterime girerek Türk bayrağını dalgalandırdı.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in oynadığı reklam filmi, Şubat 2019'da Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde çekilmişti. Yıllardır "Mor Menekşe" adını verdiği uçağıyla nefes kesen gösterilere imza atan Şener, Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı. Markanın "Saçımız da uzun, aklımız da" sloganı kapsamında güçlü ve yaptığı işle ilham veren kadın profilini hedeflediği reklam, Türkiye'nin ardından şimdi de dünyada yayınlanıyor. Meksika ve Arjantin'in yanı sıra Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde gösterilen reklam beğeni kazanırken, kafalardaki Türk kadını imajını da tersyüz etti. Semin Hanım'ın gösterisini canlı izlemiş biri olarak, tulumundaki Türk bayrağının dünyayı dolaşması göğsümü kabarttı, kendisiyle büyük gurur duydum.