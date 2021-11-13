Türk akademisyenler 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik kısma giren akademisyenleri açıkladı. Nişantaşı Üniversitesi'nden 2 akademisyen büyük bir başarıya imza atarak alanlarına yaptıkları katkılarla dünya genelinde ilk yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından, 22 ana bilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı.

Liste oluşturulurken nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalara yapılan "atıf sayısı, h-indeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN BİN 150 ÖĞRETİM ÜYESİ

Bilim insanlarının sadece "2020 Yılı Çalışmaları" dikkate alınarak oluşturulan listede, yüzde 2'lik dilime giren 190.063 bilim insanı sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den bin 150 öğretim üyesi girmeyi başardı.

Nişantaşı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çolak (yüzde 10) ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Şahin (yüzde 23,38), "2020 Yılı Çalışmaları" dikkate alınarak oluşturulan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alarak büyük başarıya imza attılar.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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