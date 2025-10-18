Haberler

Uludağ'da Sonbahar Güzelliği Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Türkiye'nin 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Dronla çekilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ'ın kıvrımlı yollarının çevresinde sararan ağaçlarla oluşan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

Bursa sınırları içerisinde, 12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ'ın kıvrımlı yollarıyla birleşen sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Haberler.com
