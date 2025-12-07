KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu zirvede yağışın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Gece yarısından sonra başlayan yağışıyla birlikte Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle zirve beyaza bürünürken, sezonun açılmasını bekleyen otel işletmecilerinin de yüzü güldü.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı bugün ve yarın aralıklarla devam edecek.