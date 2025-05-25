Türkiye, Wanderlust'ın En Yeşil Rotaları Listesine Girdi

Türkiye, Wanderlust'ın En Yeşil Rotaları Listesine Girdi
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Türkiye, Wanderlust dergisinin 2025'in en yeşil rotaları arasında yer alarak sürdürülebilir turizmdeki liderliğini bir kez daha tescilledi. Dergi, Türkiye'nin çevreye duyarlı yönetim anlayışını ve UNESCO Dünya Mirası Nemrut Dağı gibi önemli destinasyonlarını öne çıkarttı.

TÜRKİYE, dünyanın dört bir yanından milyonlarca okuyucuya ulaşan prestijli seyahat dergisi Wanderlust'ın 'Travel Green List' seçkisinde 2025'in en yeşil rotaları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir turizm alanındaki kararlılığını son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla gösteren Türkiye, bu alandaki liderliğini bir kez daha tescilledi. İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust, 2025 yılına dair hazırladığı 'Travel Green List' seçkisinde Türkiye'ye de yer verdi. Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor. Yayın, Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip. Türkiye'nin Travel Green List'e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtladı.

TÜRKİYE ÇEVREYE DUYARLI SEYAHATİN YENİ ADRESİ

Türkiye'ye ayrılan özel sayfada, ülkenin sürdürülebilir turizmdeki liderliğine dikkat çekilirken UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı da dikkat çeken destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Görkemli heykelleriyle Nemrut, yalnızca kültürel bir değer değil; aynı zamanda Türkiye'nin çevreye duyarlı yönetim anlayışının da görsel simgesi olarak tam sayfa yer buluyor. Bu vurguyla birlikte, Türkiye'nin 21 Dünya Mirası alanında yürüttüğü sürdürülebilir koruma çalışmaları da uluslararası ölçekte takdir görüyor.

Seyahat dünyasının prestijli yayınlarından Wanderlust'ta yer almak, Türkiye'nin yalnızca doğal ve kültürel zenginliklerini değil; çevreye duyarlı ve sorumlu turizm politikalarını da küresel ölçekte görünür kılıyor. Çevreci seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği Travel Green List, milyonlarca turistin rota tercihinde belirleyici oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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