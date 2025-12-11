THY, Avrupa'daki İlk Özel Yolcu Salonunu Edinburgh Havalimanı'nda Açtı

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'nda açtı.

Yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunan THY, Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu yolcuların hizmetine sundu. Havayolu şirketinin Avrupa'daki havalimanlarında bulunan ilk özel yolcu salonu dün itibariyle İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yolcularına hizmet vermeye başladı. Edinburgh Havalimanı'nda toplam 673 metrekarelik alana kurulan özel salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayacak. Havayolu şirketinin Edinburgh Havalimanı dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 8 özel yolcu salonu bulunuyor.