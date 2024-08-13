Sümela Manastırı'ndaki ayin ertelendi

Sümela Manastırı'ndaki ayin ertelendi
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Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilecek olan 11. ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetimiyle 23 Ağustos'a ertelendi.

TRABZON'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos'ta yöneteceği 11'inci ayin, 23 Ağustos'a ertelendi.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilip, kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştirilecek. Ayine katılım sağlayacakların valilik bünyesinde akredite işlemleri sürerken, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos'ta yöneteceği beklenen ayinin, 23 Ağustos'a ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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