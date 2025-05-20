Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Cluj-Napoca'ya Uçuş Başlattı

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Cluj-Napoca'ya Uçuş Başlattı
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Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Cluj-Napoca kentine direkt seferlere başladı. Uçuşlar haftada 3 kez gerçekleştirilecek.

PEGASUS Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Cluj-Napoca kentine direkt seferlere başladı.

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yeni destinasyonlarla İstanbul'un ve Türkiye'nin Avrupa bağlantılarını çeşitlendiriyor. Son olarak Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Romanya'nın en büyük ikinci şehri olan Cluj-Napoca uçuşlara başladı. Uçuşlar haftada 3 sefer olarak gerçekleştirilecek. Pegasus ayrıca Sabiha Gökçen'den Romanya'nın başkenti Bükreş'e ise haftada 5 sefer düzenliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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