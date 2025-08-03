Nautica Kruvaziyeri Alanya'ya 602 Turist Getirdi

Nautica Kruvaziyeri Alanya'ya 602 Turist Getirdi
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Alanya'ya demirleyen 'Nautica' adlı kruvaziyer, çoğunluğu ABD vatandaşı 602 turisti şehre getirerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmelerini sağladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Nautica' adlı kruvaziyer, çoğunluğu ABD vatandaşı 602 turisti şehre getirdi.

Marshall Adaları bandıralı, 180 metre uzunluğundaki 'Nautica' adlı kruvaziyer, Antalya'dan yola çıkarak, Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 602 turist ve 393 personelin bulunduğu gemi, bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler, gemiden inerek ilçe merkezi ve ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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