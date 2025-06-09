Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Yolculuklarında 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu

Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Yolculuklarında 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu
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Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil yapanların dönüş yolculuğu başladı. Muğla-Antalya ve Muğla-Aydın kara yollarında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatil süresince 3 milyon yerli turistin tatil yaptığı ve 5 bin 147 güvenlik personelinin görev aldığı bildirildi.

MUĞLA'nın turistik ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turizm ilçelerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı'yla birlikte tatilciler akın etti. Bayramın süresince otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönüş yolculuğuna başladı. Muğla- Antalya, Muğla- Aydın kara yollarında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı. Bayram tatili boyunca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görev yaptı. İl geneline yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 3 milyon yerli turistin tatil yaptığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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