Mersin Plajlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

Mersin Plajlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kalabalıklaştı. Tatilciler, sıcak havada kumsalda güneşlenip denizde yüzerek vakit geçirirken, otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

MERSİN'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kentte tatilciler, ilçelerdeki plajları tercih etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korikos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'ne gelen ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, otel, pansiyon gibi tesislerin dolu olduğunu söyledi. Kızkalesi'nde alınan önlemlerin olumlu yansıdığını kaydeden Çalışkan, "Herkesi bu güven ortamında tatilini Kızkalesi'nde geçirmesi için davet ediyorum istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.