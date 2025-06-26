Kuşadası'nda Aşırı Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Kuşadası'nda Aşırı Sıcak Hava Plajları Doldurdu
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Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda, 38 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yerli ve yabancı turistler plajları tercih etti. Deniz suyu sıcaklığı 24 dereceye ulaştı; Cadde ve sokaklar ise boş kaldı.

AYDIN'ın turizm merkezi Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu, sıcak nedeniyle cadde, sokak ve meydanların ise boş kaldığı görüldü.

Kuşadası'nda, 38 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler, ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi, bazı tatilciler ise su sporları ile denizin keyfini çıkardı.

Aşırı sıcak hava nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı ilçede, günlük işleri için dışarı çıkanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. Kuşadası'nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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