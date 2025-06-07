Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da Turist Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da Turist Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nda Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Turistik konaklama tesisleri yüzde 70 doluluk seviyesine ulaştı. Ziyaretçiler, sıcak hava balonları ve çeşitli doğa aktiviteleri ile bölgenin tarihi mekanlarını keşfediyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı. 4 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları ve ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken, tarihi mekanları da geziyor.

Aydın'dan Kapadokya'ya gelen Selda Güvenç, "Bu bayramı Kapadokya'da geçirmeye karar verdim. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Balonları izlemeye geldik. Bayramın da herkese sağlık mutluluk getirmesini, barış getirmesini diliyorum. En çok bayramda çocuklar gülsün, bayramı çocuklar hak ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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