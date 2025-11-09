Kızkalesi'nde Kasım Keyfi: Sahiller Doldu Taşdı

MERSİN'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince turistik Kızkalesi'nde sahiller doldu. Bazı kişiler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne akın etti. 7'den 70'e geniş bir kitlenin tercih ettiği Kızkalesi'nde tatilciler denize girerek yüzme keyfini sürerken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, hatıra fotoğrafı çekmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı ve balık tutmayı tercih etti. Çocuklar ise deniz kıyısında kumla oynadı. Yaz mevsiminin sona ermesine rağmen yaşanan bu hareketlilik, bölge turizmcilerinde memnuniyet yarattı.