Kapadokya'da Peribacasının Büyük Bir Bölümü Yıkıldı
Kapadokya'nın Göreme beldesinde gece saatlerinde peribacasının büyük bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan kimse olmazken, bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. O anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı bildirildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde yıkıldı.

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı. Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yıkılan peribacasının karşısında bulunan iş yerine yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, peribacasının yıkılmasıyla birlikte çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
