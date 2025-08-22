Fethiye'ye Fransız Turist Getiren Kruvaziyer Gemisi Demirledi

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesine Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen 'Clup Med 2' kruvaziyer gemisi, 280 turistle demirledi. Turistler, tarihi ve turistik bölgeleri gezmek için ilçenin çeşitli noktalarına yönlendirilmiş durumda.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde demirleyen kruvaziyer gemisi 'Clup Med 2' 280 turist getirdi.Fethiye'ye bu sabah Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen Fransa bayraklı kruvaziyer gemisi Clup Med 2, körfeze demirledi. 187 metre uzunluk, 20 metre genişliğe sahip yelkenli gemide, büyük bölümü Fransız 280 turist bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek üzere Fethiye'nin çeşitli noktalarına yönlendirildi.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
