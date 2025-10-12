Haberler

Ekim Ayında Denize Girmenin Keyfi Erdemli'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde ekim ayının ortasında tatilciler, yazdan kalma hava ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Kızkalesi'nde yoğun bir turist trafiği bulunuyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tatilciler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini çıkardı.

Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, ekim ayının ortasında tatilcileri ağırlamayı sürdürüyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimleri kışın ilk beyazına bürünürken, sahil şeridinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezlerinde tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derecelerde olduğu ilçeye yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Kent merkezinde yazdan kalma hava olduğunu belirten Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Ekim ayı ortasında olmamız rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Toroslar'da kar yağarken, Kızkalesi'nde misafirlerimiz denize giriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizim güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ali RIZA EREN/ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.