Bakan Ersoy, Ardahan'da Damal Bebek Hediye Edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'daki temasları sırasında Vali Hayrettin Çiçek tarafından kendisine verilen Damal bebeği hediye aldı. Ersoy, valilik ziyaretinin ardından kültürel projeler üzerine toplantıya katıldı.

VALİ, DAMAL BEBEĞİ HEDİYE ETTİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'deki programının ardından geldiği Ardahan'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy'u Valilik önünde Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve protokol üyeleri karşıladı. Ersoy, karşılamada yer alan Damal bebek kıyafetli çocukla objektiflere poz verdi. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaret anısına Bakan Ersoy'a Damal bebeği hediye etti. Ersoy, ardından Ardahan'daki kültür ve turizm yatırım ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Bakan Ersoy daha sonra tarihi Ardahan Kalesi'nde incelemede bulundu. Bakan Ersoy, kale gezisi sonrası kentten ayrıldı.

Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
