Antalya'da Kasımda Yaz Günleri Yaşanıyor
Antalya'da kasım ayının ilk haftasında 27 dereceyi bulan sıcaklıklarla yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girerek havanın keyfini çıkarıyor.

ANTALYA'da kasım ayının ilk haftasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip denize girerek, güneşli havanın keyfini çıkarttı.

Kasım ayının ilk haftasında Antalya'da güneşli havanın etkisini sürdürmesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşlenip Akdeniz'in ılık sularında yüzdü. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları sahilde spor yaparken bazıları ise balık tutarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

SICAKLIK 27 DERECE OLACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da bugün havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, rüzgarın ise saatte 7 ila 19 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Verilere göre gün içinde en yüksek sıcaklığın 27, en düşük sıcaklığın ise 19 derece olması beklenen kentte, nem oranının ise yüzde 40 ila 60 civarında olması belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
