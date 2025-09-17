Alanya'nın Tarihi Simgeleri 44 Bin Ziyaretçi Ağırladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin tarihi simgeleri Kızılkule ve Selçuklu Tersanesi'ni bu yılın 8 aylık döneminde 44 bin 14 kişi ziyaret etti.

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad döneminde inşa edilen Alanya'nın simge yapıları Kızılkule ve Tersane, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü. 1226'da Halepli mimar Ebu Ali Reha el Kettani tarafından inşa edilen, sekizgen planı ve kırmızı tuğlalarıyla ilçenin sembolü haline gelen Kızılkule, günümüzde Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor. İçinde yöresel el sanatları, silahlar ve kıyafetlerin sergilendiği, üst katındaki seyir terasıyla ilgi çeken Kızılkule'yi bu yıl 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında 28 bin 414 kişi ziyaret etti.

1228 yılında tamamlanan Alanya Tersanesi ise beş gözlü yapısıyla Akdeniz'de günümüze ulaşan tek Selçuklu tersanesi olma özelliği taşıyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde gemi yapım ve bakım merkezi olarak kullanılan, yanındaki Tophane'de ise top dökümleri yapılan tersane, günümüzde denizcilik mirasını yansıtan müze özelliğiyle dikkati çekiyor. Alanya Tersanesi'ni bu yılın 8 aylık döneminde 15 bin 600 kişi ziyaret etti.

Diğer yandan Kızılkule ve Tersane'yi bu yılın 8 aylık dönemindeki ziyaretçi sayısı ise 44 bin 14 olarak kayıtlara geçti.

Haber- Kamera : Alkın BİRİCİK/ALANYA,