Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
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Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda, yaz aylarında tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla atlı jandarma timi göreve başladı. Tim, göl çevresinde devriye atarak uyarılarda bulunuyor ve tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

BOLU'da özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası olan Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timi göreve başladı.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin güvenliği için atlı jandarma timi göreve başladı. Özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği milli parkta göreve başlayan atlı jandarma timi, göl çevresinde devriye atarak hem güvenliği sağlıyor hem de ateş ve mangal yakılmasının yasak olduğu bölgede vatandaşları uyarıyor. Atlı jandarma timi ayrıca tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma timimin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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