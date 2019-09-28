Turizm ve Seyahat Fuarında Büyükşehir Belediyesi standına büyük ilgi

28.09.2019 12:16

Van'da bu yıl 10.su düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 firma katılırken, Van Büyükşehir Belediyesine ait stant ise büyük ilgi görüyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 10"uncusu düzenlenen fuar, 27 Eylül Perşembe günü Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yurt içi, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan yaklaşık 500 firmanın katıldığı fuarda, birçok il, ilçe ve marka tanıtılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta ise Van'a özgü ürünler tanıtılırken, kentin simgesi olan değerler de sergileniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezinde eğitim gören kadınlar tarafından yapılan eserlerinde sergilendiği stantta, ebru sanatı, el işçiliği ürünleri, halı-kilim dokumacılığı, kaligrafiler ve birçok dikiş nakış ürünleri yer alıyor. Ayrıca standa gelen ziyaretçilere ayranaşı ve çay ikramı da yapılıyor. Fuara gezmeye gelen vatandaşlardan Gökselin Laçin, standa geldiğinde geleneksel dizayn edilen şark köşesini çok beğendiğini ifade ederek, stant alanında uzun süre vakit geçirebileceğini ifade etti. Laçin, "Stant içerisinde verilen ikramlardan ayranaşıyı az önce tattım. Kadınların dağlarda topladığı birbirinden değişik otlardan yapılan çok aromatik ve besleyici bir çorbadır. Burada da karşılaşınca hemen alıp içtik. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilin tanıtımı açısından çok yeterli ve güzel bir stant olmuş. Şark köşesinde oturduğunda arka planda gelen Van türküleri de standa ayrı bir hava katmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Stand içerisinde karşılaştığı ürünlerin kendisini eski yıllara götürdüğünü belirten Ahmet Atan ise, eski yıllarda kullanılan, bardak, semaver ve radyo gibi ürünlerin kendisini çok etkilediğini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait stant, tasarımı ve içeriğiyle ilgi odağı olurken fuar alanını gezen vatandaşlardan da tam puan aldı. Fuar, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'a kadar açık olacak. - VAN

Kaynak: İHA