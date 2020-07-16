Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla tutuldu Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla tutuldu Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla tutuldu

BALIKESİR - Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü nedeniyle tatilci vatandaşların da katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilavetinden sonra şiirler okundu.

Daha sonra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı vatandaşlara seslendi. Sırmalı "Ülkemizin 81 vilayetinde olduğu gibi Edremit ilçemizde de 15 Temmuz gecesi ve sonrası sabahlara kadar nöbet tuttuk. 15 Temmuzda demokrasi destanını yazmak için Edremit Meydanlara indi. Kocaseyitin, Şehit Hamdibey'in Torunları meydanlara doldu. Edremit'imiz demokrasisine, geleceğine, birlik ve beraberliğine sahip çıktı. Hep birlikte bu meydanlarda millet için, devlet için, bayrak için, demokrasi için, nöbet tuttuk. Allah nasip etti, 15 Temmuz'un 4. Yıl dönümünde siz değerli Edremitlilerle yine Cumhuriyet Meydanında bir araya geldik. 4 yıl öncede bu meydanlardaydık. Yine bu meydanlardayız. Allah ömür verdiği sürece bu meydanları doldurmaya ve cumhuriyetimize, milli egemenliğimize bağımsızlığımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." Dedi.

İlahi ve kasidelerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ahmet Yayla tarafından birlik ve beraberlik için dua edildi. Saatler 00.13'te Sala okundu. Daha sonra ise katılımcılar ile birlikte bayrak şöleni gerçekleştirildi.

Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, daire amirleri, muhtarlar, AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA