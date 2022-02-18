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Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı Antalya'nın Kaş ilçesinde tespit edilen kaçak yapılar, beledi ekipleri tarafından yıkıldı.

ANTALYA (İHA) - Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde tespit edilen kaçak yapılar, beledi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Limanağzı bölgesinde belirlenen 13 noktadaki kaçak yapılar yıkıldı. Belediyenin kaçak yapılarla ilgili mücadelesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlçemizin gözde turizm noktalarından olan Limanağzı bölgesinde sit alanına bungalov amacıyla yapımına başlanan 13 adet demir profilden yapılmış temel, belediyemizce müdahale edilerek yıkımı gerçekleştirilmiştir. Belediye olarak kaçak yapılar ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Limanağzı'na ulaşımın olmamasından dolayı yapıların malzemesi teknelerle çekilerek yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıkım işlemine Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İmar Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı

Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı

Turizm merkezi Kaş'ta kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kaş Belediyesi, Antalya, Turizm, Güncel, Haberler

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