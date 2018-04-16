Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

Eğirdir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Turizm Danışma Bürosu tarafından yeni turizm sezonunun açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğirdir Turizm Danışma Bürosu Müdürü Sedat Güngör, turizm konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak ve ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmalarda halkın etkin katılımını sağlamak istediklerini de ifade eden Güngör, yeni sezon içerisinde Eğirdir'de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Güngör, şöyle devam etti:

"Sahip olduğumuz değerlerle, ülkemizin önemli bir destinasyonu ve alternatif turizm cenneti olan Sakin şehrimiz Eğirdir'i tanıtmak ve dünyaya duyurmak, turizm pastasındaki payını artırmak hepimizin temel hedefidir. Bu yıl içerisinde ilçemizde turizm etkinlikleri kapsamında Dağcılık Şenliği, Eğirdir Motosiklet Festivali, Eğirdir Triatlonu Türkiye Şampiyonası yarışları, Briç Festivali ve Klasik Müzik Festivali yapılacaktır. İlçemiz 8 Otel, 12 pansiyon, 660 yatak ve 18 restoran ile yeni sezona hazırdır. Yeni sezonun ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Başta Eğirdir Belediye Başkanımız Ömer Şengöl olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."

Etkinliğe, Eğirdir Kaymakamlığı adına Yazı işleri Müdürü Mahmut Oruç, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve ilçe protokolü katıldı.