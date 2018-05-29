Turistlerin Pasaport Numaralarıyla 9 Bin Telefona Hileli Kayıt Yapan Çete Çökertildi

Büyük vurgun, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, Mardin'den İstanbul'a gönderilen bir kargoyu takibe almasıyla ortaya çıktı. Kargonun alıcısı tarafından teslim alınmasının ardından yapılan aramada, kayıt dışı olduğu tespit edilen 6 adet iPhone cep telefonu ele geçirildi. Telefonların, e-devlet sisteminden üçüncü şahıslar üzerine, "Yolcu beraberi kayıtlı" olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) ulusal ağına hileli olarak tanımlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

9 BİN TELEFONA YABANCI VATANDAŞLAR ÜZERİNDEN HİLELİ KAYIT

Soruşturmada; şüphelilerin toplam 9 bin 60 adet cep telefonunu; yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numarası ve Türk vatandaşlarının e-devlet sistemlerini kullanarak kayıt ettikleri tespit edildi. Zanlıların bazı kaçak cep telefonlarını çocukların üzerine yaptığı, bir hattın da 3 aylık bebek üzerinde gözüktüğü anlaşıldı.

9 bin 60 adet cep telefonunun normal yollarla ithalatında 10 bin 631 lira vergi ödemesi yapılması gerekirken, kişi başı 170 lira olan maktu vergi olarak 1 milyon 351 bin lira ödedikleri; bu şekilde devleti 9 milyon 279 bin lira vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.

PASAPORT NUMARALARINI KULLANMIŞLAR

Yapılan soruşturmada, kaçakçıların uyguladığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Buna göre çete üyeleri, özellikle sınır kapılarına yakın oturan vatandaşlara yurtdışında bir işlem için e-devlet şifrelerinin gerekli olduğunu söylüyor, bir miktar para karşılığı şifreleri elde ediyordu. Ardından, bir şekilde elde ettikleri yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numaralarını sisteme girerek e-devlet'teki IMEI bölümüne kayıt yaptırıyordu. İnternetteki duyurularında, cep telefonu kayıt hakkı sattıklarını duyuran çete, bu şekilde yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numarası ile hileli kayıt işlemi yapıyordu.

PASAPORT NUMARALARINA NASIL ULAŞTILAR?

Çete üyelerinin, kayıt için 150 lira ödedikleri, internet üzerinden kayıt için vatandaşlardan 500-600 lira alarak vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. Çetenin, Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin pasaport numaralarına nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Kaçak cep telefonlarını hileli olarak kaydeden 8 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapılırken savcığa da suç duyurusunda bulunuldu.