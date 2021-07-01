Turistlerden skandal hareket! Türk lirasıyla burunlarını sildiler

Arap oldukları belirtilen turistler, Türkiye ziyaretleri sırasında skandal bir harekete imza attı. Yemek yedikleri masaya hesap gelen turistler, hesabı vermeden önce Türk lirasıyla burunlarını sildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye de turist akınına uğradı. Ancak Arap oldukları belirtilen turistlerin bir restorada yaptığı hareket, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

HESABI ÖDEYECEKLERDİ

Sosyal medyada yayılan bir videoda, yemek yedikleri restoranın garsonundan hesabı isteyen turistler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakıp, hesap defterini kapattı. Ardından kamera, masadaki diğer 2 kişiye doğru döndü.

TÜRK LİRASIYLA BURUNLARINI SİLDİLER

Daha sonra hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkardıkları Türk lirasıyla burunlarını sildi. Turistlerin skandal hareketleri, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullancısı, turistlerin gözaltına alınmasını talep etti.