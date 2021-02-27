Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı
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Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı

27.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:22
Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı

Kars'ta güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kars'ta güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımda bulunan, sarıçam ormanlarının yanı sıra uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistleri cezbeden kayak merkezinde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kayak merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kayak merkezinden sadece turistler faydalanabiliyor.

Yabancı turistlerden Salat Darbozz, AA muhabirine Somali'den geldiğini belirterek "İlk defa Sarıkamış'a geldim ve kayak öğreniyorum. Yavaş yavaş kayak öğreniyorum, birkaç defa düştüm. Burası çok güzel, çok beğendim." dedi.

Kayak Eğitmeni Erdener Üstündağ da turistlerin salgın stresini kayak yaparak atmaya çalıştığını söyledi.

Sezonun güzel geçtiğini anlatan Üstündağ, "Kazasız, belasız sezonu böyle devam ettiriyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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